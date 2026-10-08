La Legislatura de Mendoza aprobó dos iniciativas vinculadas al cuidado ambiental y a las oportunidades laborales de los jóvenes.

Así lo explicó el diputado Gustavo Perret quien brindó detalles sobre el alcance de las nuevas normativas y los pasos que restan para su implementación en diálogo con FM VIÑAS: ‘se convirtió en ley el proyecto que establece sanciones para quienes arrojen residuos de manera indebida, esta iniciativa busca unificar criterios de actuación y otorgar facultades a los jueces correccionales para aplicar multas’, detalló

Esta propuesta apunta a ordenar las competencias de los distintos organismos que intervienen en estas situaciones, como municipios, Irrigación, Hidráulica, Vialidad provincial y nacional.

Las sanciones serán graduadas de acuerdo con el tipo de infractor, la clase de residuos y el lugar donde se produzca el hecho: ‘el objetivo no es solamente sancionar, sino también reparar el daño ocasionado: ‘quienes arrojen basura deberán reintegrar los gastos de limpieza a la institución u organización que haya realizado los trabajos’, agregó

La normativa ya fue aprobada, aunque todavía resta su promulgación y publicación en el Boletín Oficial para que pueda comenzar a aplicarse.

Licencias de conducir desde los 17 años

Otra de las iniciativas aprobadas establece la posibilidad de obtener la licencia de conducir a partir de los 17 años, bajo determinadas condiciones, para acceder al permiso los menores deberán contar con la autorización de sus padres o tutores, quienes asumirán la responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionar.

La normativa establece restricciones para los conductores durante esta etapa inicial, no podrán manejar entre las 23:00 h y las 06:00 h, salvo que estén acompañados por un adulto habilitado, y tendrán limitaciones para circular por rutas y autopistas hasta completar el período de transición previsto: ‘se busca facilitar la movilidad de los jóvenes, tanto para sus actividades cotidianas como para estudiar y trabajar’, destacó

Interna PJ

Perret también se refirió a la convocatoria a elecciones internas del Partido Justicialista para renovar sus autoridades, cuyos mandatos tienen una duración de dos años: ‘actualmente se están definiendo los plazos reglamentarios para la presentación de listas, tanto en los departamentos como a nivel provincial, el proceso tiene como único objetivo la renovación de las autoridades partidarias’, manifestó.

En cuanto al escenario interno, el diputado provincial manifestó su expectativa de que se alcance una lista de unidad en la mayoría de los distritos.