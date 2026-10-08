El histórico grupo folclórico Los Fronterizos será protagonista de un encuentro especial este sábado 10 de octubre en el Teatro Roma de San Rafael.

En diálogo con FM VIÑAS, uno de sus integrantes, Miguel Mora, expresó su emoción y agradecimiento por este reconocimiento que reunirá a artistas, amigos y seguidores de distintos puntos del país: ‘tengo 54 años de trayectoria como cantor y cerca de 34 años formando parte de Los Fronterizos, siento orgullo por continuar defendiendo las raíces de la música argentina’, comentó.

Este encuentro contará con la presencia de músicos y colegas, además de visitantes provenientes de La Pampa, San Luis, Córdoba y distintos puntos de Mendoza.

Miguel Mora reflexionó sobre los cambios que ha experimentado el folclore en los últimos años y manifestó su preocupación por la pérdida de espacios para las propuestas tradicionales: ‘somos uno de los pocos grupos tradicionales que quedan en el país’, sostuvo, asegurando que mientras continúe en la agrupación buscará preservar su identidad y el legado musica.

El músico también recordó sus anteriores presentaciones en General Alvear, especialmente en la Fiesta Nacional de la Ganadería y Fiesta de la Ciruela de Bowen, además expresó su deseo de regresar a la región para compartir nuevamente su repertorio con el público local: ‘tengo hermosos recuerdos de esos lugares y me encantaría volver para cantar nuestros mayores éxitos’, agregó.

La agenda del grupo continuará con presentaciones en Buenos Aires y Bahía Blanca, luego de su participación en el homenaje.

Los Fronterizos tienen previsto actuar en La Peña de Morfi, por Telefe, y posteriormente participar en el Festival Patria, en el Teatro Ópera de la calle Corrientes, junto al Coro Kennedy y otros artistas.