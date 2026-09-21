El diputado provincial presentó el viernes un proyecto que será tratado este miércoles y que busca incorporar la participación de los usuarios y de los municipios del Sur de Mendoza en el proceso de licitación y concesión de las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles.

En diálogo con FM VIÑAS, Difonso planteó la necesidad de abrir una instancia de participación ciudadana que permita conocer información sobre el proceso y discutir su impacto en el costo de la energía para los usuarios mendocinos: ‘estamos pagando la energía más cara que en otros lados y partimos de ahí pensando en que no podemos ser los usuarios que más lo hacemos con lo que cuesta hoy llegar a fin de mes’, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el pedido contempla la realización de una audiencia pública y una instancia de información para toda la comunidad: ‘formalmente hemos solicitado que en todo este proceso se abra a la participación de los usuarios, se haga una instancia de audiencia pública y de información para toda la comunidad, además de darle participación institucional a los tres municipios del sur de la provincia’, señaló.

Difonso sostuvo que uno de los principales objetivos de la iniciativa es que los mendocinos puedan acceder a información que actualmente no está disponible públicamente.

Además cuestionó la participación del Grupo Neuss en el proceso y afirmó que estaría interviniendo en la preparación de los pliegos y en cuestiones vinculadas con la futura operación de las centrales antes de que se concrete la licitación.

Otro de los puntos abordados fue el nivel actual de generación hidroeléctrica: ‘se esta generando menos de la mitad del promedio histórico de energía hidroeléctrica de Mendoza, esto nos hace pagar más caro la energía a todos los mendocinos y justamente esto es lo que queremos evitar’, afirmó.

El legislador manifestó su expectativa de que la iniciativa sea aprobada por mayoría durante la jornada de este miércoles.