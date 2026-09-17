Un proyecto presentado originalmente en 2023 volvió a tomar protagonismo en el Congreso Nacional en el marco del debate por la reforma política.

La iniciativa propone modificar el criterio de distribución de las bancas de la Cámara de Diputados entre las provincias, sin aumentar la cantidad total de legisladores.

En diálogo con FM VIÑAS, el Diputado Nacional, Alvaro Marínez, explicó que la propuesta no contempla crear nuevos cargos, sino refuncionalizar la Cámara y redistribuir las 257 bancas existentes de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada provincia: ‘el planteo busca que la composición de la Cámara vuelva a adecuarse al criterio establecido por la Constitución Nacional’, aclaró.

Uno de los principales cambios para Mendoza sería el incremento de su representación en la Cámara baja: ‘con este proyecto la provincia pasaría de contar con los actuales 10 diputados nacionales a 12, esta modificación no implicaría un aumento en el gasto del Congreso, ya que se mantendría el número total de 257 diputados y solamente se reasignarían las bancas entre las distintas jurisdicciones’, detalló.

Esta iniciativa establece además un límite para evitar que el crecimiento poblacional de algunas provincias termine generando una concentración excesiva de representantes: ‘se plantea un tope de 80 diputados para la provincia de Buenos Aires que actualmente cuenta con 75’, agregó.

Uno de los puntos centrales del proyecto es modificar el criterio establecido por una legislación que fijó un mínimo de cinco diputados nacionales para cada provincia: ‘ese piso generó con el paso del tiempo una diferencia entre la representación parlamentaria y la población efectiva de cada jurisdicción, mientras algunas provincias quedaron sobrerrepresentadas, otras con mayor cantidad de habitantes pasaron a tener una representación proporcionalmente menor’, destacó.

Entre los ejemplos mencionados aparece Tierra del Fuego, que cuenta con una población cercana a los 400 mil habitantes y actualmente tiene cinco diputados nacionales, algunas provincias que hoy tienen cinco representantes pasarían a contar con menos bancas, mientras que otras, entre ellas Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, incrementarían su representación.

Martínez sostuvo que la iniciativa busca respetar la lógica del sistema bicameral argentino; ‘mientras la Cámara de Diputados representa a la población, el Senado garantiza la igualdad entre las provincias, ya que todas cuentan con tres senadores independientemente de su cantidad de habitantes’, enfatizó.

En ese sentido, señaló que la modificación no busca beneficiar o perjudicar a una provincia en particular, sino adecuar la representación de la Cámara baja al mandato constitucional: ‘en el Senado todas las provincias son iguales’, explicó, al señalar que esa estructura permite que ninguna jurisdicción pierda representación dentro del Congreso.

PRESUPUESTO

Por otra parte, durante la comunicación con FM VIÑAS se refirió al tratamiento del Presupuesto Nacional, que ingresó al Congreso y ya comenzó a ser analizado por los legisladores.

Según explicó, el expediente completo comenzó a ser estudiado durante esta semana y las comisiones trabajan sobre sus distintos aspectos, con la previsión de avanzar en el dictamen durante la próxima semana.