San Rafael volverá a ser escenario del Rally IKA, que del 9 al 11 de octubre celebrará su 22ª edición con vehículos y aficionados del mundo 4×4 recorriendo distintos paisajes del departamento.

El encuentro, organizado por el Club IKA Los Jarilleros del Sur, tendrá dos etapas con unos 150 kilómetros de competencia y 130 de enlaces, con la participación de Jeep, Estancieras, Willys, Baqueanos, Gladiator y vehículos multimarca.

La actividad comenzará el viernes 9 a las 21 en el SUM de la estación YPF La “Ese”, donde se realizarán las inscripciones, el sorteo de números y la charla técnica.

El sábado 10, la primera etapa partirá simbólicamente a las 8.30 desde el centro de San Rafael y tendrá su largada oficial a las 11 en arroyo La Frazada, desde donde los vehículos afrontarán unos 100 kilómetros hasta El Nihuil.

El domingo desde las 9 se completarán otros 50 kilómetros en la zona del embalse, la propuesta tendrá además su cierre festivo el sábado 17 de octubre desde las 21 en el Salón Nuevo Milenio de Salto de las Rosas, consolidando un encuentro que después de más de dos décadas sigue combinando vehículos históricos, conducción 4×4, camaradería y los paisajes sanrafaelinos.