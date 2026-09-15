En el marco del Mes de la Juventud, se presentaron las actividades del Alvear Estudiantil, una propuesta que reunirá a las promociones de los últimos años de las escuelas secundarias del departamento los días 18, 19 y 20 de septiembre.

La asesora de Juventud, Milagros Nieto, explicó que la iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Municipio y los estudiantes, con el objetivo de generar espacios de integración, recreación y participación. “Queremos que los chicos puedan reencontrarse, unirse y disfrutar de actividades organizadas de manera sana”, expresó.

El programa incluirá la presentación de las candidatas estudiantiles, una Copa Estudiantil en la plaza departamental y el regreso de la tradicional Farándula.

Durante la presentación, Jazmín Beier, Reina Estudiantil 2026 de la Escuela Río Atuel, destacó la importancia de representar a los jóvenes alvearenses, mientras que Camila Covarrubias, de la Escuela El Ceibo, y Santiago Martínez, de la Escuela 12 de Agosto, valoraron la posibilidad de compartir y trabajar junto a estudiantes de otras instituciones.

La propuesta busca recuperar tradiciones, fortalecer los vínculos entre las promociones y seguir generando oportunidades de participación para los jóvenes del departamento.