Las heladas registradas durante la madrugada del domingo generaron preocupación en el sector agrícola de General Alvear, especialmente por el momento del ciclo productivo que atraviesan distintos cultivos.

Ante esta situación, el Municipio acompaña a los productores y avanza en gestiones para evaluar el impacto y procurar herramientas de asistencia.

El director de Agricultura, Agustín Anzorena, explicó que se registraron temperaturas de entre 3 y 5 grados bajo cero durante varias horas, condiciones que podrían haber afectado a las plantaciones. Entre las especies más sensibles mencionó duraznos, ciruelas, almendros y damascos, aunque remarcó que todavía es prematuro determinar el alcance de los daños.

En ese contexto, el intendente Alejandro Molero recorrió distintas fincas junto a productores que se encontraban trabajando con sistemas de defensa activa. La visita permitió conocer de primera mano las tareas implementadas para proteger los cultivos y acompañar a los productores.

“Todos los productores que hacen defensas activas han estado trabajando mucho”, destacó Anzorena, quien señaló además que será necesario esperar aproximadamente 20 días para realizar una evaluación más precisa.

En paralelo, el intendente gestiona ante el Gobierno de Mendoza que la fecha de inicio del Fondo Compensador Agrícola sea retrotraída al 1 de septiembre, de manera que contemple las contingencias ocurridas durante este período.

Una vez que se habilite la toma de denuncias, los productores que hayan sufrido daños podrán realizar la presentación correspondiente para acceder a los beneficios previstos por emergencia o desastre agropecuario. El trámite podrá efectuarse de manera digital a través del Sistema de Información Agrícola (SIA), mediante el RUT Digital, o de forma presencial en la Dirección de Agricultura, la Oficina de Contingencias y el TecnoSum de Bowen. Estas presentaciones permitirán avanzar posteriormente con la constatación y determinar el alcance de los daños en cada finca.