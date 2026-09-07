Se toma conocimiento a través de un llamado al 911 sobre un accidente de tránsito entre dos camiones.

Al arribar personal policial, se constata que se trata de un camión Iveco 450, dominio AB-974-AL perteneciente a Transporte Gallego, conducido por C. C., quien circulaba por Ruta 143 de sur a norte, y un camión dominio ODT-354 perteneciente a Hierrosan, conducido por E. V., que circulaba en sentido contrario.

Por causas que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron. Como consecuencia del impacto, H. D. fue trasladado al nosocomio con politraumatismos, mientras que E. V. era asistido en el nosocomio local.

El tránsito estará interrumpido hasta el mediodía.

PARTE MÉDICO

Hospital Enfermeros Argentinos

Se informa que ingresaron al Servicio de Emergencias cuatro pacientes de sexo masculino, como consecuencia de un accidente vial.

Paciente de 27 años: traumatismo de tobillo.

Paciente de 29 años: traumatismo encéfalo craneano (TEC), sin pérdida de conocimiento.

Paciente de 41 años: presenta escoriaciones varias y antecedente de pérdida de conocimiento.

Paciente de 48 años: presenta traumatismos varios. Se realizaron radiografías y estudios complementarios.

A los pacientes se les realizaron tomografía computarizada, analíticas, radiografías y demás estudios complementarios, encontrándose actualmente bajo evaluación y seguimiento médico.

Se aguarda la evolución clínica y los resultados de los estudios realizados.