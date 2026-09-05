Las temperaturas descendieron hasta los 7 grados bajo cero durante las madrugadas del domingo y lunes.

Desde el sector productivo, Agustín Anzorena, señaló que hubo daños en distintos frutales y anticipan que será necesario esperar algunos días para poder cuantificar las pérdidas: ‘la Provincia ya tomó contacto con los productores y se espera que el proceso de denuncia se habilite durante los primeros días de octubre’, comentó.

General Alvear atravesó dos madrugadas consecutivas con temperaturas extremas que generaron preocupación entre los productores del departamento: ‘durante el domingo y el lunes se registraron heladas generalizadas, con marcas que oscilaron entre los 4 y 7 grados bajo cero, llegando incluso a valores inferiores en sectores bajos’, detalló Anzorena.

Las bajas temperaturas se extendieron durante aproximadamente siete u ocho horas en ambas jornadas, generando condiciones particularmente adversas para los cultivos: ‘entre las producciones que podrían haber sufrido daños se encuentran durazno, damasco, ciruela de transporte y almendros, mientras que también existe preocupación por el comportamiento de la ciruela D’Agen, uno de los principales cultivos de la zona’, agregó.

Uno de los aspectos que preocupa especialmente es que las temperaturas extremas superaron la capacidad de respuesta de algunos sistemas de defensa utilizados habitualmente por los productores: ‘si bien se implementaron métodos como la utilización de fuego y leña, se detectaron daños incluso en establecimientos que habían puesto en marcha medidas de protección’, declaró.

El procedimiento establece que primero deben transcurrir aproximadamente 20 días para que los técnicos provinciales recorran las zonas afectadas y constaten los daños, una vez finalizada esa instancia, se habilitará la toma de denuncias.

A partir de la apertura del período de denuncias, los productores tendrán 10 días hábiles para realizar la presentación correspondiente.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, el trámite podría quedar habilitado durante los primeros días de octubre.