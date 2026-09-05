El Sistema de Alarmas Comunitarias (SAC) puso en marcha un operativo de relevamiento y actualización en distintos barrios de General Alvear, con el objetivo de fortalecer la participación vecinal y optimizar el funcionamiento del sistema.

El coordinador del Consejo de Seguridad, Luis Alcaíno, explicó que la iniciativa busca recensar a los usuarios que alguna vez formaron parte de las Alarmas Comunitarias y que, por distintos motivos, dejaron de utilizar la aplicación. Además, se recogerán inquietudes de los vecinos vinculadas a la seguridad y a situaciones que puedan requerir intervención municipal.

“Queremos recuperar el vínculo con los vecinos, actualizar la información de quienes ya forman parte del sistema y escuchar las necesidades de cada barrio para canalizarlas a las áreas correspondientes”, señaló Alcaíno.

Por su parte, Germán Cuello, integrante del SAC, informó que las primeras reuniones se realizarán este lunes en el SUM del barrio Isla Gorostiague y que posteriormente continuarán en los barrios Malvinas I y San Carlos. Durante los encuentros se explicará el funcionamiento de la aplicación, se resolverán consultas y se invitará a nuevos vecinos a sumarse al sistema.

“La idea es visitar a todos los vecinos, explicarles cómo funciona la aplicación y evacuar todas las dudas que tengan”, indicó Cuello.

Desde el SAC recordaron que quienes deseen obtener más información pueden acercarse a la oficina ubicada en la planta alta de la Terminal (Intendente Morales y Chapeaurouge) o comunicarse al 2625-411173.

La propuesta forma parte de las acciones que el municipio viene desarrollando para la prevención y el trabajo con la comunidad, promoviendo una presencia más cercana en los barrios y una respuesta coordinada ante las distintas situaciones que plantean los vecinos.