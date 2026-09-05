HELADAS EN TODA LA PROVINCIA: SAN CARLOS EL DEPARTAMENTO MÁS AFECTADO

Tal como estaba anunciado, este lunes amaneció con heladas extremas en sectores del Sur provincial y Valle de Uco.

Tal como estaba anunciada, una intensa helada extrema afectó de manera generalizada a la región del Valle de Uco y Sur provincial durante la madrugada de este lunes, provocando un abrupto descenso de las temperaturas y encendiendo las alarmas en el sector agrícola local. El departamento de San Carlos resultó ser la zona más castigada por el fenómeno climático.

Heladas extremas, San Carlos, la zona más afectada La marca meteorológica más baja del día se constató en la localidad sancarlina de Casas Viejas, donde el termómetro se desplomó hasta los -7,4°, convirtiéndose en el epicentro del registro bajo cero en la franja productiva.