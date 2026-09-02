Dos mujeres que se habían perdido en la zona de Salto Colorado, Los Reyunos (San Rafael), fueron encontradas durante la noche gracias a un operativo de la Policía de Mendoza que incluyó el uso de drones.

El procedimiento comenzó alrededor de las 21, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un pedido de asistencia. Ante la situación, personal de la Unidad Aérea No Tripulada (VANT) se trasladó hasta el lugar y desplegó los equipos para realizar una búsqueda desde el aire.

La tecnología permitió ampliar el radio de búsqueda en un sector de difícil acceso. Luego de recorrer la zona, los efectivos lograron divisar a las mujeres aproximadamente 3.000 metros hacia el Este del lugar donde habían dejado estacionada la camioneta.

Una vez localizadas, los drones también fueron utilizados para iluminar el terreno y orientar al personal de la Subcomisaría Villa 25 de Mayo, que avanzó hasta el punto donde se encontraban las mujeres.

Tras el encuentro, los efectivos las acompañaron durante el regreso y las guiaron por el terreno para evitar que volvieran a desorientarse, debido a la gran cantidad de huellas existentes en el sector.

Finalmente, ambas pudieron regresar junto al personal policial y se constató que se encontraban en buen estado y sin lesiones.