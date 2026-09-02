El Municipio y la Escuela Enore de Monte desarrollan un proyecto de compostaje junto a estudiantes de 3° año, con el objetivo de promover el aprovechamiento de residuos orgánicos a través de actividades prácticas.

La iniciativa busca que los alumnos incorporen conocimientos sobre la elaboración de compost y puedan aplicar estas técnicas para producir su propio abono. Además del aprendizaje ambiental, la propuesta apunta a que, en el futuro, la producción pueda generar recursos destinados a actividades y proyectos escolares.

De esta manera, se fomenta el cuidado del ambiente, el trabajo en equipo y el desarrollo de herramientas que contribuyan a la formación de los jóvenes y a la creación de nuevas oportunidades dentro de la comunidad educativa.