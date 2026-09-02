Tras una definición inédita, León Pimentel se quedó con el título de la segunda fecha de la Liga Alvearense Infantil de Ajedrez.

El certamen había finalizado con un empate en el primer puesto entre Jonatan Mattus, León Don Picco, León Pimentel y Román Alfano, por lo que fue necesario disputar un cuadrangular de desempate.

En la definición, realizada este lunes por la noche, Pimentel se coronó campeón invicto al ganar las tres partidas disputadas. El segundo lugar fue para Jonatan Mattus, ambos representantes de la Escuela Carlos María. Completaron las posiciones Román Alfano, de la Escuela Municipal de Ajedrez, y León Don Picco, de la Escuela Constancio C. Vigil.

La Liga Alvearense Infantil de Ajedrez reúne a jóvenes jugadores de distintas instituciones educativas del departamento y forma parte de un circuito de cuatro torneos que otorgan puntos para la clasificación a la final anual. La actividad es organizada de manera conjunta por la Dirección de Educación, la Dirección de Deportes y la Agrupación Alvearense de Ajedrez.