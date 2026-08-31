La Liga Alvearense de Hockey puso en marcha su torneo Clausura 2026 con la participación de 10 equipos, cuatro de General Alvear y el resto provenientes de La Pampa, San Rafael y San Carlos. El torneo también cuenta con la participación de Santa Isabel, habitual integrante de la liga, y Cuadro Nacional, que se incorporó por primera vez a la competencia.

El certamen se desarrolla en el Estadio Macarena Rodríguez del Polideportivo Deportistas Alvearenses, que cuenta con iluminación para extender las jornadas y permitir entrenamientos nocturnos.

Con una propuesta que reúne a clubes locales y visitantes, el Clausura representa una nueva oportunidad para fortalecer la competencia y continuar acompañando el crecimiento del hockey en General Alvear.