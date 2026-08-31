Con una importante participación de vecinos de General Alvear, los distritos y departamentos cercanos, comenzó el curso de mantenimiento y reparación de celulares, una capacitación gratuita orientada a brindar herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de nuevos emprendimientos.

La propuesta reúne a personas que buscan ampliar sus conocimientos técnicos, complementar actividades que ya realizan o adquirir nuevas habilidades para generar ingresos en un rubro con creciente demanda.

El director de Educación, José Morán, destacó el valor de estas iniciativas para fortalecer las oportunidades de empleo en el departamento. “Hoy arrancamos una nueva capacitación con una rápida salida laboral, como es mantenimiento y reparación de celulares. Es una oportunidad más que les brindamos a los alvearenses para capacitarse y generar nuevos ingresos”, expresó.

Además, resaltó la respuesta y el alcance de la convocatoria. “Nos llena de orgullo que el aula esté completa y que nos sigan eligiendo. Tenemos participantes de los distritos y también de otros departamentos, lo que demuestra el interés que genera esta propuesta”.

Durante las próximas semanas, los asistentes recibirán formación teórica y práctica vinculada al diagnóstico, mantenimiento y reparación de dispositivos móviles, incorporando conocimientos que les permitan desempeñarse en una actividad con amplias posibilidades de desarrollo laboral.