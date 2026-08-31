El futuro de la Estación Transformadora del Parque Industrial de San Rafael quedó en el centro de un planteo legislativo que busca precisiones sobre la ejecución del proyecto de alta tensión que conectará San Rafael con General Alvear.

La principal inquietud es concreta: si la nueva línea de 132 kV avanzará conjuntamente con la construcción de la Estación Transformadora del Parque Industrial o si existe la posibilidad de que esta última se postergue para una segunda etapa.

El interrogante cobra relevancia porque la estación no aparece como una obra secundaria dentro del proyecto original.

La ampliación presentada ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contempla la apertura de la línea Nihuil IV–San Rafael, la construcción de la nueva Estación Transformadora Parque Industrial San Rafael, una vinculación de aproximadamente 14 kilómetros y, desde allí, la nueva línea de casi 80 kilómetros hacia General Alvear.

De esta manera, la estación está proyectada como un nodo estratégico del sistema, no solo para concretar el cierre del anillo eléctrico del sur mendocino, sino también para abastecer la futura demanda energética del Parque Industrial de San Rafael y descomprimir la actual estación transformadora del departamento.

QUIEREN CERTEZAS SOBRE LOS PLAZOS

El proyecto presentado en el Senado solicita al Gobierno Provincial que informe expresamente si la construcción de la Estación Transformadora está comprometida como una etapa inseparable de la obra o si existe alguna decisión administrativa que permita ejecutarla después de la línea hacia General Alvear.

También reclama un cronograma concreto de inicio y finalización y que se determine si ambas infraestructuras se ejecutarán simultáneamente.

En paralelo, Mendoza inició recientemente gestiones de financiamiento internacional para diferentes proyectos de infraestructura eléctrica, entre los que se encuentra la Estación Transformadora del Parque Industrial de San Rafael. Este proceso suma un nuevo elemento al escenario, aunque el planteo legislativo apunta principalmente a conocer cómo y cuándo se ejecutará la estación dentro del proyecto integral del anillo eléctrico.

Además, se requieren precisiones sobre la situación del terreno destinado a la estación en Cuadro Nacional, eventuales licitaciones, contratos y trámites pendientes ante organismos nacionales.

La discusión pasa así por determinar si el proyecto avanzará tal como fue concebido originalmente: con la línea de alta tensión y la Estación Transformadora del Parque Industrial como partes de una misma obra, o si San Rafael deberá esperar una etapa posterior para contar con una infraestructura considerada clave para su desarrollo industrial.

Fuente: Diario San Rafael