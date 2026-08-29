La Sociedad Argentina de Escritores General Alvear (SADE), realizó el acto de cierre de la XXVI edición de Jarilla y Salitre, un certamen literario que volvió a convocar a escritores de distintos puntos del país y del exterior.

La jornada incluyó la entrega de premios a los ganadores de las categorías Cuento Corto y Poesía, tanto para adultos como para adolescentes, además de reconocimientos a agentes sociales y culturales del departamento.

La presidenta de SADE General Alvear, Sonia Torres, destacó la amplia participación alcanzada en esta edición: “hemos recibido producciones de distintos lugares del país e incluso de otros países como México y Colombia. Estamos muy satisfechos con esta nueva edición”.

Según informó, alrededor de 200 trabajos participaron del concurso, cuya temática estuvo vinculada a la identidad regional y a los elementos que dan nombre al certamen.

El encuentro permitió reconocer tanto a escritores como a referentes culturales y sociales que contribuyen al desarrollo de la comunidad, en una nueva edición de una propuesta que se ha consolidado como un espacio de promoción literaria y cultural en General Alvear.