El Gobierno de Mendoza anunció un plan forrajero exclusivo para General Alvear, que contará con una inversión de aproximadamente $1.000 millones, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la actividad ganadera y avanzar en la diversificación de la matriz productiva del departamento.

Así lo explicó el ministro de la producción, Rodolfo Vargas Arizu, en su visita al departamento: ‘la iniciativa surgió a partir de la necesidad de fortalecer una actividad que viene creciendo de manera sostenida en la zona y que en los últimos tres años registró un importante incremento en sus valores’, detalló.

‘Creemos que la ganadería es una muy buena actividad para General Alvear’, señaló, al remarcar que el departamento cuenta con condiciones favorables tanto por su territorio como por su clima.

El plan será administrado por la Municipalidad de General Alvear, que recibirá los fondos y tendrá a su cargo la definición de las acciones a implementar, bajo un esquema de garantías destinado a acompañar a los productores.

A nivel provincial, el programa forrajero contempla fondos por varios miles de millones de pesos, mientras que General Alvear contará con una partida específica de $1.000 millones.

Fondo Compensador Agrícola

Durante el anuncio también brindó detalles sobre el Fondo Compensador Agrícola, cuya nueva etapa ya comenzó con la inscripción de productores.

La principal novedad será un mayor monitoreo de las explotaciones agrícolas, utilizando tecnología y herramientas de control que permitan garantizar que la asistencia llegue efectivamente a quienes producen.

Además, se informó que tanto la cuota como el premio del fondo fueron incrementados en un 25%, manteniendo los alcances del sistema: ‘queremos que el verdadero productor sea el beneficiario directo de ese fondo compensador’, remarcó Vargas Arizu.

El funcionario también defendió la necesidad de contar con un monitoreo más preciso debido a las diferencias de riesgo climático que existen entre las distintas zonas productivas de Mendoza ‘mientras el riesgo de granizo en el Valle de Uco ronda el 7 u 8%, en el sur provincial puede alcanzar aproximadamente el 50%, mientras que en el Este se ubica cerca del 24%’, agregó.

El seguro agrícola como herramienta de asistencia

Otro de los puntos destacados fue el volumen de recursos que la Provincia destinó en los últimos años al seguro agrícola.

Según se informó, se abonaron $14.600 millones en concepto de seguro agrícola directamente a productores, de los cuales $9.600 millones correspondieron a la zona sur.

Frente a una recaudación provincial que no habría alcanzado los $2.000 millones, el funcionario sostuvo que el sistema representa, en la práctica, un importante subsidio a la actividad agrícola.

Por este motivo, remarcó la necesidad de que los recursos sean destinados principalmente a los productores que efectivamente trabajan y explotan sus fincas.

La Provincia ratificó su salida de la lucha antigranizo aérea

Consultado sobre la continuidad de la lucha antigranizo mediante aviones, el funcionario ratificó que el Gobierno provincial mantiene su decisión de no continuar con ese sistema, al considerar que es costoso y que no cuenta, según su postura, con suficiente respaldo científico para garantizar su eficacia frente a las contingencias climáticas.

En contrapartida, la Provincia apuesta por fortalecer el Fondo Compensador Agrícola, destinando recursos directamente a los productores afectados: ‘reemplaza mejor porque va derecho al productor’, sostuvo, y agregó que frente a las contingencias climáticas ‘no hay nada que hacer’ más que asistir a quienes sufren los daños.