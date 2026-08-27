Personal policial fue desplazado al domicilio tras un llamado que alertaba sobre un ilícito contra la propiedad.

Al arribar, los efectivos entrevistaron al propietario, quien manifestó que se encontraba en el interior de la vivienda junto a su esposa cuando escuchó el timbre y observó desde una ventana un automóvil detenido en el exterior.

Al salir, fue abordado por tres sujetos, quienes le realizaron preguntas, lo amenazaron e ingresaron al domicilio, donde encerraron a la pareja en un baño.

Los sujetos sustrajeron joyas y dinero en efectivo del interior de la vivienda y luego se dieron a la fuga. La víctima logró salir del lugar y solicitar auxilio a los vecinos.

Se dio intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones de rigor para el esclarecimiento del hecho.