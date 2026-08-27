La segunda fecha de la Liga Alvearense Infantil de Ajedrez dejó una definición abierta e inédita. Jonatan Mattus, León Don Pico, León Pimentel y Román Alfano igualaron en el primer puesto, por lo que el próximo lunes disputarán un cuadrangular para definir al campeón de la fecha.

El certamen reunió a jóvenes jugadores de distintas escuelas del departamento y forma parte de un circuito de cuatro torneos que otorgan puntos para la clasificación a la final anual. Sebastián Lieby, coordinador de la actividad, destacó la participación de nuevos alumnos que se incorporaron recientemente a la Escuela Municipal de Ajedrez y valoró el acompañamiento de las familias en cada competencia.

Además, la organización premió a los mejores de cada categoría. En Damas se impuso Mía Sánchez, seguida por Angelina Massini. En Sub 8 ganó Santiago Durán; en Sub 10, Faustino Barrera; en Sub 12, Juan Durán; y en Sub 14, Santino Martinelli. La próxima fecha de la Liga Alvearense Infantil se disputará en octubre.