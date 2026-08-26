El presidente de Pacífico, Roberto Ortubia, participó de la presentación del Torneo Regional Amateur 2026 en la capital neuquina.

Junto al secretario de la Liga Alvearense, Homero Di Berardino, el máximo dirigente del Lobo compartió la jornada con parte de los dirigentes de los 247 clubes que participarán del certamen que arranca este fin de semana.

En el evento, se reafirmó que serán cuatro los ascensos al Federal A y doce al Torneo Argentino del Interior.

Además, una vez finalizada la fase de grupos se habilitará la posibilidad de incorporar dos jugadores del Federal A.

El Sport Club Pacífico compartirá grupo junto a los sanrafaelinos Quiroga, Huracán y Deportivo Goudge, el debut será el próximo domingo 31 de agosto en el Gigante de Cemente a partir de las 17:00 h.