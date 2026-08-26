El hecho sucedió en Calle Salonia al 100, la víctima fue identificada como M.G.E.

Una mujer de 65 años denunció el robo de $80.000 en efectivo y un televisor Philips de 32 pulgadas de su vivienda.

La propietaria manifestó que se retiró del domicilio y, al regresar, constató que autores ignorados habían ingresado al inmueble, el cual había quedado sin medidas de seguridad.

Por directivas del Ayudante Fiscal, se dispuso la intervención de Policía Científica, personal de investigaciones y la realización de las medidas de rigor.