La Municipalidad de General Alvear, puso en marcha la segunda cohorte del curso de Auxiliar en Construcción en Seco, una capacitación gratuita que brinda herramientas para la formación laboral y cuenta con certificación de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de Mendoza.

El director de Educación, José Morán, destacó la respuesta obtenida en la primera edición y señaló: “podemos ver el éxito que ha tenido este curso. Hay una gran cantidad de vecinos de Alvear y de los alrededores que vienen a realizarlo”.

La capacitación forma parte de la propuesta de la Municipalidad orientada a generar nuevas oportunidades de formación y salida laboral para los vecinos. En este sentido, Morán remarcó: “no solamente buscamos formar y capacitar, sino que estas oportunidades puedan convertirse en una nueva salida laboral”.

El curso cuenta con una importante participación, reflejando el interés por incorporar conocimientos que pueden aplicarse tanto en proyectos personales como en emprendimientos y trabajos vinculados a la construcción.