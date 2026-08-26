El encuentro se realizará el 9 de septiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, con el objetivo de federalizar el debate sobre el desarrollo productivo y fortalecer la competitividad de la región Sur. La participación es gratuita, con inscripción previa.

El miércoles 9 de septiembre, San Rafael será sede de la Expo Foro Mendoza Industrial Oasis Sur 2026, un encuentro que reunirá a referentes de los sectores público, privado y académico para abordar los principales desafíos y oportunidades de la matriz productiva de Mendoza.

La jornada se desarrollará de 8 a 14, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano y tendrá como eje la integración, visibilización y proyección del entramado productivo provincial, con una mirada particular sobre las oportunidades de crecimiento del Sur de Mendoza.

La actividad es coordinada por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (CCIA), el Municipio de San Rafael y el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción. También, participarán Acovi, AVM, CAFIM, CProMEC, Adimra y CAME.

Contará con la participación del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quien tendrá a su cargo la apertura del bloque agroindustrial. También serán parte de la agenda el subsecretario de Comercio, Industria y Logística, Alberto Marengo, y el director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, Leandro Roldán, en los bloques vinculados con logística y competitividad agroindustrial, respectivamente.

Cronograma

La jornada comenzará a las 8, con las acreditaciones, mientras que, a las 9, se realizará la apertura protocolar, con la participación de autoridades de las instituciones organizadoras.

A las 10, se desarrollará el bloque agroindustrial, que tendrá como apertura la participación del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu. El panel abordará las políticas públicas para la integración de cadenas de valor, el rol del Estado en la competitividad agroindustrial y las oportunidades que presentan los acuerdos de libre comercio para el sector.

En este bloque, también participará el director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial de Mendoza, Leandro Roldán, quien disertará sobre “El rol del Estado en la competitividad agroindustrial”.

A las 11.30, el bloque Metalmecánica, Minería y Energía pondrá el foco en las oportunidades que ofrecen estos sectores para el desarrollo del Sur provincial. Participará la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto con representantes de proyectos y empresas vinculadas al sector energético, minero y metalmecánico.

Finalmente, a las 12.30, el bloque logístico abordará los desafíos que enfrenta Mendoza en materia de logística y producción. Participará el subsecretario de Comercio, Industria y Logística del Ministerio de Producción, Alberto Marengo, junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y representantes del Clúster Logístico Mendoza.

El cierre de la jornada será a las 13.30, con un almuerzo y espacio de networking destinado a sponsors e instituciones organizadoras.

Inscripciones

La participación en la Expo Foro Mendoza Industrial Oasis Sur 2026 es gratuita y requiere inscripción previa.

El encuentro se realizará el miércoles 9 de septiembre, de 8 a 14, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, San Rafael.

Inscripciones: https://bit.ly/4wsCQ7M

Consultas: [email protected]