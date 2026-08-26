Este domingo 30 de agosto, los festejos por el Día del Niño se realizarán en simultáneo en Carmensa, Alvear Oeste y Bowen, desde las 15 horas, con propuestas recreativas para disfrutar en familia.

Las tres celebraciones contarán con chocolate, merienda, juegos, actividades deportivas y recreativas, artistas, sorpresas y sorteos de bicicletas, con propuestas pensadas especialmente para los más chicos.

En Carmensa, el encuentro será en la plaza Alejo Vladimir Abutcov; en Alvear Oeste, en el Parque Pueblo Luna; y en Bowen, en el Polideportivo del distrito.

Los delegados distritales invitaron a las familias a acercarse con el mate y compartir una tarde especial junto a los niños.