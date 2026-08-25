Tras la reunión mantenida el pasado viernes con autoridades del Ministerio, avanzan las gestiones para que productores de General Alvear que habían quedado fuera del Seguro Agrícola por registrar recurrencia puedan volver a incorporarse al sistema.

Desde la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio local, Fernando Cordero, en diálogo con FM VIÑAS explicó que son 316 los productores del departamento que se encuentran en esta situación: ‘se trata de aquellos que durante los últimos años cobraron el seguro por haber sido afectados por contingencias climáticas y declarados en emergencia o desastre’, comentó.

La propuesta analizada contempla permitir que estos productores se inscriban nuevamente en el Seguro Agrícola aunque quedarían bajo un proceso de revisión: ‘deberían realizar la inscripción y abonar la primera cuota, posteriormente equipos del Ministerio con acompañamiento de representantes locales y del Municipio realizarían inspecciones en las fincas para determinar si se encuentran en condiciones de continuar dentro del sistema’, aclaró Cordero.

El objetivo principal de los controles será detectar posibles casos de fincas abandonadas, diferenciándolos de aquellos establecimientos que pese a registrar reiteradas pérdidas continúan en producción y han sido afectados por las contingencias climáticas.

Esta medida permitirá depurar el padrón sin perjudicar a productores que realmente sufrieron daños: ‘destacamos el trabajo realizado por los tasadores durante los últimos años, sabemos que existen controles posteriores sobre sus evaluaciones’, agregó.

En caso de que una finca sea considerada abandonada y no reúna las condiciones para permanecer dentro del seguro se analizaría la devolución del dinero correspondiente a la primera cuota abonada.

Además remarcaron que la posibilidad de reincorporar a estos productores representa un avance importante teniendo en cuenta que General Alvear cuenta con aproximadamente 1.100 productores y que dejar afuera a 316 implicaría excluir a una parte significativa del sector.

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de contar con herramientas de financiamiento y líneas de crédito que permitan a los productores reconvertirse o desarrollar nuevas alternativas productivas.