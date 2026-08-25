Dentro del trabajo de campo para la elaboración del estudio, se efectuaron más de 50 entrevistas a empresarios, funcionarios públicos y dirigentes de distintas instituciones del departamento, con el objetivo de analizar la realidad socioeconómica local a partir de la mirada de distintos actores.

Con este diagnóstico la Cámara de Alvear realizó un aporte para conocer mejor nuestra realidad y generar una base de información para el trabajo futuro en la búsqueda del desarrollo de nuestro departamento.