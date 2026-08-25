Personal de la Lucha Contra el Narcotráfico Zona Sur, realizó durante la madrugada del domingo un procedimiento en la Ruta Nacional 146, en Monte Comán, que permitió secuestrar casi 3 kilos y medio de cocaína y detener a un hombre de 46 años, oriundo de Tierra del Fuego.

El operativo fue resultado de tareas de inteligencia y averiguaciones de campo desarrolladas por los efectivos especializados. Durante la noche del sábado se implementó un despliegue policial que permitió interceptar, pasada la medianoche, una camioneta Mercedes Benz Sprinter.

En el vehículo circulaba un único ocupante. Durante la inspección, los efectivos detectaron un bidón de plástico que ocultaba tres ladrillos de cocaína, con un peso total de 3 kilos 419 gramos. Además, se encontraron otros dos envoltorios y otro de nailon negro. En total, la sustancia secuestrada alcanzó 3 kilos 458 gramos.

El procedimiento contó con la intervención del fiscal federal de San Rafael, Juan Zelaya, quien al tomar conocimiento del resultado dispuso el secuestro de la droga y la inmediata detención del conductor.

El hombre quedó a disposición de la Justicia Federal y posteriormente fue trasladado a la Unidad de Detención Federal 32 de Mendoza. También se dispuso el secuestro de la camioneta.

En el procedimiento participaron efectivos del Departamento Lucha Contra el Narcotráfico Zona Sur, junto con personal de las dependencias de General Alvear y San Rafael y de la División Canes.