La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto del legislador sanrafaelino Gustavo Perret, que impulsa la incorporación de cursos obligatorios de educación vial para estudiantes de los últimos años del nivel secundario.

La iniciativa busca que los jóvenes reciban una formación integral sobre normas de tránsito, conducción responsable y prevención de siniestros, antes de acceder a una licencia de conducir.

La resolución solicita a la Dirección General de Escuelas planificar e implementar estos contenidos en los establecimientos educativos, en sintonía con el debate que avanza en la legislatura para habilitar la obtención de la licencia de conducir a los 17 años.

Perret sostuvo que es fundamental enseñar las leyes de tránsito y las responsabilidades civiles y penales dentro de las escuelas, y consideró que la educación vial debe acompañar el mayor nivel de responsabilidades que hoy asumen los jóvenes en el ámbito social y laboral.