En el marco del 75° aniversario de CECSAGAL, General Alvear fue sede de una nueva edición de Conexión Regional Mendoza, un encuentro que reunió a cooperativas de toda la provincia para compartir experiencias, fortalecer vínculos y debatir los desafíos del presente y el futuro del sector cooperativo.

Durante la jornada participaron autoridades, representantes de cooperativas y referentes de FACE, generando un espacio de intercambio que reafirma el valor del trabajo conjunto y el compromiso con el desarrollo de nuestras comunidades.

Desde cecsagal agradecen a cada institución y participante que fue parte de este importante encuentro, celebrado en un año tan especial para la cooperativa.