Del 20 al 23 de noviembre, General Alvear recibirá a cientos de futbolistas de todo el país con la realización de las Finales Nacionales del Torneo Senior, una competencia que reunirá a los mejores equipos clasificados de las distintas ligas regionales en las categorías +35, +43 y +48.

El anuncio se realizó tras una reunión entre autoridades municipales, el presidente de la Liga Senior, Matías Rossi, y representate de la Liga Regional Senior, Leandro Ampuero quienes oficializaron la organización del evento.

Matías Rossi destacó la magnitud de la competencia, participarán entre 36 y 40 equipos en la categoría +35, de 24 a 32 equipos en +43 y entre 12 y 16 equipos en +48: ‘ esta suma de jugadores representa un total estimado de 1.300 a 1.500 jugadores, sin contar familiares y acompañantes que también llegarán a la ciudad’, detalló.

Este torneo no se trata de un torneo abierto por inscripción, sino de una competencia a la que acceden únicamente los mejores equipos de cada región: ‘hay un alto nivel futbolístico, durante los cuatro días de competencia podrían disputarse entre 105 y 120 partidos, por lo que será necesaria una importante infraestructura deportiva y organizativa’, agregó.

Por su parte, Leandro Ampuero expresó su satisfacción por haber concretado gestiones iniciadas en marzo: ‘los partidos se disputarán en los predios de Pacífico, Andes FC y 10 de Septiembre, además de otros escenarios, completando entre siete y ocho canchas para recibir el certamen’, remarcó.

En General Alvear ya participan clubes como Pacífico, Andes y 10 de Septiembre en las categorías +35 y +43, mientras que en toda la región de Mendoza hay alrededor de 20 clubes involucrados, incluyendo equipos del Valle de Uco y San Rafael.