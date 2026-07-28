Las intensas nevadas en la alta montaña mantienen cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor, una situación que afecta de lleno al transporte de cargas y provoca importantes complicaciones para las empresas del sector.

Así lo explicó Alberto Larrégola en diálogo con FM VIÑAS , representante de la firma de transporte Petrolera Alvear S.R.L quien aseguró que la incertidumbre podría extenderse hasta los primeros días de agosto: ‘los camiones que ya habían sido despachados no pueden modificar su recorrido y permanecen detenidos en depósitos de Mendoza y en la zona de Uspallata a la espera de la reapertura del corredor internacional’, comenzó dialogando Larrégola, sin embargo debido a que el corte será prolongado, los choferes regresaron a sus hogares y no permanecen en la montaña.

‘Se anunció que podría seguir nevando hasta el 5 o 6 de agosto, así que no sabemos cuándo volverán a habilitar el paso’, expresó.

En esta oportunidad, la empresa tiene la ventaja de que la mercadería transportada tiene como destino final Chile: ‘cuando los cortes son largos, la aduana bloquea los números de paso por Mendoza y directamente no se cargan mercaderías en ninguna parte del país que deban cruzar por ese corredor internacional’, detalló.

‘Un camión parado no genera ingresos, así que vamos a tener unos meses difíciles de acá para adelante’, lamentó Alberto Larrégola.

Paso Pehuenche, una alternativa limitada

Ante el cierre del principal paso internacional, algunas cargas están siendo derivadas por el Paso Pehuenche: ‘no todas las operaciones pueden utilizar esa alternativa debido al mayor recorrido, el incremento de los costos y la necesidad de reorganizar toda la logística’, aseguró.

Además de modificar los trayectos, las empresas deben conseguir nuevos despachantes de aduana, proveedores de combustible y talleres mecánicos, lo que complejiza aún más la operatoria.

Críticas por el estado de la Ruta Nacional 151

El titular de Petrolera Alvear S.R.L cuestionó el deterioro de la Ruta Nacional 151, utilizada por numerosos transportistas que se dirigen hacia el sur: ‘la cantidad de neumáticos rotos y desperfectos es impresionante, es realmente vergonzoso el estado de la ruta’, afirmó.

‘No entiendo cómo no hay una decisión para ejecutar las obras, con la cantidad de camiones que circulan hacia ese destino, debería ser una prioridad’, sostuvo.