Se llevó a cabo la etapa departamental de los Juegos Sanmartinianos en las disciplinas vóley y pádel, con la participación de deportistas de distintos puntos del departamento.

Los encuentros de vóley se desarrollaron en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, mientras que la competencia de pádel tuvo lugar en las canchas de Universo Deportivo.

Tras una destacada actuación, el Colegio Santo Tomás Moro se consagró campeón en la categoría Sub-14 de vóley, obteniendo el pase a la próxima instancia provincial.

En pádel adultos, la dupla integrada por Carreras y Alvarado se quedó con el primer puesto y representará a General Alvear en Mendoza.