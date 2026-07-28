Este viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto se desarrollará en General Alvear un congreso teórico-práctico sobre accidentología de gran magnitud y gestión de emergencias.

La propuesta contará con la participación de efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Municipal, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal de salud.

Durante la jornada del viernes se abordarán contenidos teóricos, mientras que el sábado se llevará a cabo un simulacro controlado que permitirá poner en práctica los protocolos de actuación y evaluar el trabajo coordinado entre los distintos organismos.

Fabio Gómez Parra, secretario de gobierno, explicó que el principal objetivo es fortalecer la capacitación permanente: ‘debemos lograr que cada institución conozca los procedimientos de las demás, avanzando hacia la construcción de un protocolo unificado para el departamento’, comentó.

En ese sentido José Colilaff y Luis Alcaino remarcaron que este tipo de encuentros busca consolidar el trabajo en red: ‘es importante promover el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias para brindar una respuesta más eficiente ante eventos adversos de gran magnitud, como accidentes viales, incendios u otras emergencias’, destacaron.

La ubicación geográfica de General Alvear, alejada de grandes centros urbanos, hace indispensable que las instituciones locales estén preparadas para actuar de manera coordinada y con recursos propios.

El congreso se organiza en conjunto con el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), que aportará capacitación y conocimientos específicos para los participantes.