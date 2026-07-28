El reconocido docente Mario atraviesa desde hace tiempo dificultades con la cobertura de OSEP para acceder a la medicación oncológica que necesita como parte de su tratamiento.

Tras una larga espera y diversos reclamos para garantizar la continuidad de la medicación, ayer lunes compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su alivio y agradecimiento: ‘gracias a Dios llegó mi medicación oncológica para continuar el tratamiento, racias a todos mis familiares, amigos, iglesias que oran por mi salud y a mi abogado, Gastón Constanzo, Dios obre en los médicos, OSEP y demás responsables para que mejore el servicio oncológico en Alvear’.

Con sus palabras, además de agradecer el acompañamiento recibido, el docente volvió a poner de manifiesto la necesidad de mejorar el acceso y la atención del servicio oncológico en General Alvear.