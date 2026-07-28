Los datos correspondientes al operativo nacional Pruebas Aprender 2025 —realizado a fines del ciclo lectivo pasado sobre estudiantes de sexto grado de la educación primaria— mostraron avances considerables para la provincia de Mendoza.

Según los registros procesados por la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa, la jurisdicción logró ubicar sus niveles de criticidad por debajo de la media del país tanto en Lengua como en Matemática, consolidando la mayor reducción de vulnerabilidad pedagógica desde que se implementó el dispositivo de evaluación en el año 2013.

El desempeño provincial responde al impacto de programas sostenidos en el tiempo, como el censo provincial de fluidez y comprensión lectora y la integración del espacio de matemática dentro del Plan Provincial de Alfabetización.

Junto con el descenso en los indicadores críticos, el informe destaca un achicamiento de la brecha de rendimiento entre las escuelas urbanas y las rurales, garantizando mayor equidad en los procesos de aprendizaje.

Leandro Videla, docente especializado en electrónica y robótica, y director de Evaluación de la Calidad Educativa de Mendoza, analizó la evolución histórica de los datos, la metodología de medición provincial y el valor de sostener políticas pedagógicas en el tiempo sin perder de vista los procesos locales frente a las comparaciones internacionales.

Un quiebre histórico en los índices de criticidad pedagógica

La continuidad de las herramientas diagnósticas provinciales permitió acelerar la mejora en comprensión lectora y recortar las dificultades estructurales en cálculo primario. «Las evaluaciones Aprender se realizan desde el año 2013 en toda la Argentina, tomando puntualmente Lengua y Matemática en sexto grado de la escuela primaria. Los resultados del operativo realizado en octubre pasado han sido muy satisfactorios. Si miramos el progreso en estos 13 años, 2025 fue el año en que más criticidad hemos bajado en ambas materias«, manifestó sobre los avances conseguidos.

«Si bien esta tendencia se viene dando a nivel país, nosotros en Mendoza notamos un achicamiento de la brecha muy importante. En Lengua notamos una desaceleración muy significativa gracias a los dispositivos propios con los que cuenta la provincia, como el Censo de Fluidez y Comprensión Lectora. Logramos disminuir casi un 8% el nivel de criticidad respecto a la prueba de 2023. En Matemática también se observa un resultado muy alentador, con una baja del 5,2% en la criticidad producto de las políticas de la Dirección General de Escuelas y la incorporación de la materia al Plan Provincial de Alfabetización. Con políticas sostenidas en el tiempo comenzamos a mejorar estos indicadores», indicó sobre los datos que llevan tranquilidad.