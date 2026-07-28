La polémica por el Gasoducto Sur, una de las obras más importantes para el desarrollo energético del sur mendocino, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que promete profundizar el enfrentamiento político entre San Rafael y General Alvear.

El senador provincial Mauricio Sat (PJ) respondió mediante una carta documento, a la cual accedió Diario San Rafael, al intendente de General Alvear Alejandro Molero (UCR), rechazando en todos sus términos la intimación que había recibido también en una misiva que le había enviado y dejando una definición contundente: «No me retractaré ni eliminaré publicación alguna».

El conflicto tiene como eje la discusión sobre el financiamiento de la histórica obra. Desde San Rafael sostienen que el municipio realizó una inversión millonaria para concretar el Gasoducto Sur, una infraestructura que no solo beneficiará a los vecinos sanrafaelinos, sino que también permitirá futuras conexiones domiciliarias de gas natural en General Alvear.

En ese contexto, Mauricio Sat cuestionó públicamente la postura del intendente alvearense respecto de la negativa a que General Alvear aporte una proporción de los costos de una obra de la que también obtendrá beneficios, declaraciones que derivaron en el intercambio de cartas documento.

En su respuesta, el legislador sanrafaelino calificó la intimación como un intento de judicializar el debate político y negó haber cometido difamación, injurias o falsas imputaciones. Además, sostuvo que sus expresiones forman parte del control de los actos de gobierno y del debate sobre un asunto de evidente interés público.

Para respaldar su posición, Sat invocó garantías constitucionales, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de la libertad de expresión y la crítica a funcionarios públicos.

El documento también advierte que cualquier intento de limitar sus manifestaciones públicas será considerado una afectación a la libertad de expresión, al tiempo que dejó expresa reserva de iniciar las acciones judiciales que considere necesarias.

La controversia refleja el creciente enfrentamiento político entre ambos dirigentes por una obra estratégica para el sur provincial. Mientras desde San Rafael se insiste en que General Alvear debería realizar un aporte económico por los beneficios que recibirá del gasoducto, desde la comuna alvearense sostienen una postura diferente sobre el financiamiento de las futuras conexiones.

Con la respuesta de Mauricio Sat, el conflicto dejó de ser únicamente político y sumó un nuevo episodio en el plano legal, en una discusión que sigue generando repercusiones y que podría tener nuevos capítulos en los próximos días.

Consultado por Diario San Rafael, Mauricio Sat expresó: «Ratifico lo dicho. No me retractaré ni eliminaré publicación alguna. Creo en el diálogo y en la búsqueda de acuerdos. Pero a la hora de elegir entre el silencio o defender a San Rafael, siempre elegiré defender a mi departamento. No es una pelea personal.

Es la defensa de los recursos y del bolsillo de los sanrafaelinos. Lo importante no es la carta documento. Lo preocupante es que San Rafael todavía no recibió lo que le corresponde. Con respeto, intendente: una carta documento no va a silenciar lo que considero justo y equitativo«, aseguró el legislador sanrafaelino.

Fuente: Diario San Rafae