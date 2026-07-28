La obra del Gasoducto del Sur sumó otra polémica protagonizada por el Intendente de General Alvear, Alejandro Molero, y el sanrafaelino Mauricio Sat, Senador Provincial por el cuarto distrito, que profundiza el enfrentamiento politico. Luego de que el legislador compartiera un reel en el que le pide al jefe comunal alvearense que pague una proporción de los costos de la obra, la respuesta no tardó en llegar y comenzó una nueva «batalla» en lo legal.

En dialogo con F.M. VIÑAS, Sat indicó que este nuevo capitulo «no es contra los alvearenses, al contrario, creo que esta obra es estrategica para los vecinos de ambos departamentos accedan a este beneficio por el ahorro que significa en lo energetico».

Entre el 83% y 87% de la obra fue finanaciada por Nación, a raíz del parate en el desembolso de dinero por parte derl Gobierno Nacional, surgió la posibilidad de que los municipios afronten el financiamiento para concluir el gasoducto. En este sentido, el legislador aseguro: «Hubo un proceso judicial entre San Rafael y el Gobierno Nacional, en dos oportunidades la justicia le dio la razon al pedido de la Municipalidad de San Rafael y es por eso que se llegó a ese acuerdo. De hecho, hay una foto del intendente Molero con Cornejo donde este último le ofrece financiamiento para terminar esta obra, o sea, el intendente de Alvear conoce la situación».

«Yo no quiero polemizar con Molero. No es una cuestión personal»

Luego de que Alejandro Molero le enviara una carta documento a Sat para que se retracte en el plazo de 48 horas por lo dichos vertidos en dicho reel, el legislador respondió con una misiva similar en la que le manifiesta que no se retractará: «Ratifico todo lo dicho porque creo en el dialogo y en la busqueda de acuerdo, pero a la hora de elegir entre el silencio o defender San Rafael, siempre voy a optar por lo segundo y considero que si fuera al revés él haría lo mismo».

«Si vos te beneficias, algo tenes que aportar», insistió el Senador, y en la misma línea subrayó: «Desde el unto de vista legar esto es enriquecimiento sin causa, o sea, cuando uno obtiene un beneficio y otra se empobrece. Espero que lleguemos a un acuerdo pero eso no depende de mi y espero que Molero abra un camino de diálogo y sino lo hace tendra sus motivos, quizá politicos».

«No habia presión de gas por eso no se otorgaban las factibilidades ni en Alvear ni en San Rafael, por eso era importante concluir con el Gasoducto, que beneficia a ambos departamentos por más que las obras se hagan geograficamente en San Rafael», esgrimió.

Consultado sobre el tiempo inicial de ejecución de la obra, fijado en torno a los 18 meses, el sanrafaerlino argumentó: «No llegó el financiamiento acordado, fue por decisión del gobierno nacional. Cuando hay proceso de elecciones como sucedio ese año (2023) es por logica que algunas carteras nacionales frenan los financiamientos hasta que pasen los procesos electorales».

«Lo importante es que la obra esta terminada y está dando sus frutos.Nos hubiese gustado a todos terminarlo antes pero aca habian dos posturas: nos quedabamos con los brazos cruzados o actuabamos, y el intendente de San Rafael ha hecho todas las acciones en pos de culminar esta obra. En esto hay que buscar acuerdos entre ambos municipios para pasar a una etapa de aprovechamiento de este servicio tan importante», concluyó.