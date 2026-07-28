El Ejecutivo provincial anunció este jueves cuándo serán depositados los salarios de mayo para todos los trabajadores de la administración pública.

El Gobierno de Mendoza confirmó este jueves la fecha de pago de los salarios de los empleados estatales de la provincia. La información fue difundida a través de los canales oficiales y redes sociales del Ejecutivo provincial.

Según se informó, los haberes correspondientes al mes de mayo de 2026 estarán depositados este viernes 31 de julio en las cuentas bancarias de todos los trabajadores de la administración pública provincial.