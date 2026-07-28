En un acto federal realizado en las instalaciones de la Cooperativa Cecsagal de General Alvear distribuidoras cooperativas de energía se convocaron en la capital del departamento del sur de Mendoza. El evento se concretó entre ayer martes 28 y el miércoles 29 en cumplimiento de las Jornadas de Conexión Regional de la *Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE)*. En ese ámbito se analizó la actualidad del sector en medio de una transición energética y una etapa de transformaciones que impulsa el gobierno nacional.

El titular de la FACE, el mendocino José Pipo Álvarez viene insistiendo con la idea federal de la acción cooperativa basada en el poder asociativo de las entidades solidarias que electrifican buena parte de la producción y población rural del país.

Antes del exponer ante la audiencia reunida, Álvarez hizo una observación del desarrollo cooperativo de servicios y anticipó este concepto: “Encender la luz cooperativa no se hace en soledad”. Este fue el sustentó el discurso la dirigencia social de distintos puntos del territorio argentino convocada en la Cooperativa Cecsagal que está cumpliendo 75 años de servicio.

El dirigente también aprovechó para confirmar la realización del Congreso Nacional de FACE en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos los días 11 y 12 de noviembre próximo.

Estas son las consideraciones sobresalientes del discurso de Álvarez.

La necesidad crea la autogestión cooperativa

“Las cooperativas eléctricas nacieron donde muchas veces otros no llegaban. Llevaron energía, desarrollo y oportunidades a pueblos y comunidades enteras. Hoy, el desafío sigue siendo el mismo, garantizar servicio de calidad, incorporar innovación, fortalecer nuestras instituciones y seguir siendo motores del desarrollo local. Desde fase, creemos profundamente en el trabajo en conjunto. Ninguna cooperativa crece sola”.

El diálogo cooperativo fortalece y mejora el servicio

“Cuando una cooperativa comparte una experiencia exitosa, cuando un dirigente acompaña a otro o cuando una federación une esfuerzo con las asociadas, todo el movimiento cooperativo se fortalece. Por eso seguiremos impulsando estos encuentros regionales, porque las mejores ideas nacen del intercambio, del diálogo y del compromiso de quienes todos los días están al frente de sus cooperativas”.

Agradecimiento y desafío futuros

“Agradezco a la cooperativa anfitriona y felicito por sus 75 años, reconociendo el legado de sus pioneros. Destaco la importancia del cooperativismo como motor de desarrollo comunitario y la necesidad de adaptarnos a nuevos desafíos tecnológicos y regulatorios sin perder nuestra esencia. Los invito a seguir trabajando unidos, fortaleciendo el movimiento cooperativo, y a participar activamente en el próximo Congreso Nacional para construir juntos el futuro del cooperativismo eléctrico argentino”.