El reciente decreto del Gobierno nacional que modifica la Ley Nacional N.º 17.565 y habilita la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias generó preocupación entre los profesionales del sector.

Desde el sector, Omar Alonso delegado de colegio de farmacéuticos local, sostuvo en diálogo con FM VIÑAS que la medida puede poner en riesgo la salud de la población al eliminar el control y el asesoramiento profesional en la dispensa de estos productos: ‘la nueva normativa que ya se encuentra vigente autoriza la venta de medicamentos de venta libre en kioscos, supermercados, hipermercados, estaciones de servicio e incluso a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales’, comentó.

El concepto de «venta libre» suele prestarse a confusión: ‘se trata de medicamentos que no requieren receta médica para su adquisición, pero continúan siendo medicamentos por lo tanto necesitan un uso responsable y supervisado’, comentó Alonso.

En ese sentido, la farmacia no fija el precio de los medicamentos, ya que los valores son establecidos a nivel nacional junto con los laboratorios: ‘consideran que permitir su comercialización en otros puntos de venta no garantizará una reducción en los precios’, detalló.

Omar Alonso hizo referencia a los riesgos de la automedicación: ‘los medicamentos de uso frecuente como el paracetamol, pueden resultar tóxicos si se consumen en dosis superiores a las recomendadas’, aseguró.

Desde el sector farmacéutico adelantaron que buscarán dialogar con las autoridades provinciales para que Mendoza no adhiera a la nueva normativa nacional: ‘si bien una ley provincial no puede imponerse sobre una nacional mantener la legislación vigente permitiría preservar mayores controles en el ámbito local’, concluyó.