El frío también se hace sentir en los distintos puntos del corredor internacional. Este martes, Uspallata registra 4°, Punta de Vacas -5°, Puente del Inca -8° y Las Cuevas -9°.

La nueva interrupción se produce después de una reapertura muy esperada. El Cristo Redentor había permanecido 34 días cerrado por el histórico temporal de nieve que afectó a alta montaña y recién el martes 18 de agosto volvió a habilitarse inicialmente para el transporte de cargas.

Durante los días siguientes se desarrolló un enorme operativo para liberar los camiones que permanecían varados a ambos lados de la cordillera. Entre el 18 y el 19 de agosto, unos 2.870 camiones cruzaron desde Argentina hacia Chile, mientras que posteriormente comenzó el regreso de los transportistas que habían quedado del lado chileno.

En apenas cinco días de trabajo coordinado, las autoridades destacaron que se logró trasladar más de 7.400 transportes de carga y 700 vehículos particulares. Ahora, el nuevo temporal obliga a interrumpir nuevamente ese movimiento y vuelve a poner a la ruta 7 bajo vigilancia. Este lunes, el paso funcionó durante parte de la jornada para camiones, ómnibus y vehículos particulares. El corredor operó hasta las 16.00 de Argentina y las 15.00 de Chile, antes de interrumpir nuevamente la circulación por el avance del temporal.

Pehuenche también permanece cerrado

El Paso Pehuenche también permanece inhabilitado. De esta manera, no hay por el momento un cruce habilitado entre Mendoza y Chile por los corredores cordilleranos informados en este parte.

Las autoridades seguirán evaluando la evolución del temporal y el estado de las rutas antes de definir una eventual reapertura. Por ahora, no hay fecha ni horario confirmado para volver a habilitar el Cristo Redentor.

El panorama meteorológico es el principal factor a seguir durante los próximos días. La información aportada por las autoridades anticipa nevadas y condiciones adversas hasta el domingo, con una posible mejora a partir del 31 de agosto, aunque cualquier decisión sobre el paso dependerá finalmente de cómo evolucione la situación en alta montaña.