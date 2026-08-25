Se trata de dos sumas, la primera por la distribución de los impuestos nacionales; la segunda, destinada sólo a educación.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza autorizó el envío de los fondos correspondientes a la primera quincena de agosto para las 18 municipalidades de la provincia. La medida busca agilizar la entrega de recursos económicos para que los intendentes mantengan al día la gestión de los servicios locales y la infraestructura escolar.

El gobierno provincial aprobó la distribución de un primer monto de $24.459 millones en concepto de coparticipación municipal. Este dinero proviene de la recaudación quincenal de los impuestos nacionales y de los tributos provinciales, como Ingresos Brutos, de acuerdo con los porcentajes fijados para el presupuesto de este año.

Además, la Provincia giró una suma adicional de $4.396 millones destinada de manera exclusiva al financiamiento educativo. Estos fondos permiten cubrir costos operativos, mantenimiento y obras de infraestructura en los establecimientos educativos que funcionan en cada uno de los departamentos mendocinos.

Durante la misma liquidación, la Contaduría General de la Provincia retuvo un total de $1.438 millones a las intendencias. La Provincia aplicó este descuento para saldar las deudas de los municipios correspondientes al mes de julio con la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Caja de Seguro Mutual y la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).

Con este esquema de transferencias y deducciones automáticas, la gestión provincial mantiene el flujo financiero habitual hacia los departamentos. La medida garantiza que los gobiernos locales cuenten con el liquidez necesario para pagar sueldos y cubrir sus obligaciones operativas sin demoras en el calendario económico previsto.