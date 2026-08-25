Su presidente Marcelo Serrano dijo que «el ministro no hace nada por el agro» y describió un escenario terminal para el sector agrícola en la provincia.

El presidente de la Sociedad Rural de San Rafael, Marcelo Serrano, le pidio la renuncia al ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

El dirigente agrícola pintó un panorama desolador para el sector y dijo que «en dos años y medio hicieron pelota al sector agrícola primario y secundario por la importación de materia prima».

Serrano habló del Seguro Agrícola, la Lucha Antigranizo, la caída vertiginosa en los precios y el endeudamiento que tienen las pocas conserveras que quedaron en San Rafael .

Sobre el Seguro Agrícola manifestó que «han copiado una regla que es para las zonas inundables de la Pampa húmeda que no pueden producir por las inundaciones. Esto está plasmado en el artículo 9 de la reglamentación de la constitución del Fondo Compensador que ahora quieren implementar para aquellos que tuvieron 3 inclemencias en 5 años».

«Ahora nos salen con esto de supuestos fraudes cuando son ellos los que inspeccionan con sus inspectores los daños en las fincas», dijo y agregó que «el productor contrata un seguro, si tiene menos de 50% de daño no tiene cobertura, y si el daño es del 100% solo cobra un millón de pesos por hectárea que no le alcanza para cubrir los costos».

Serrano explicó que «esta gente no entiende la realidad del sector. Si tenés daño por granizo o helada debes hacer los trabajos de recuperación. Acá nadie va a andar fraguando una situación cuando son ellos los que evalúan los daños luego de las inclemencias».

El dirigente recordó que «cuando dijeron que iban a dejar de lado el programa de la Lucha Antigranizo se comprometieron a aplicar esos fondos para el Seguro y ahora lo aumentaron un 20% que lo debe pagar el productor cuando adquiere la póliza» y se preguntó «¿dónde está la plata que iba a destinarse para robustecer el Seguro?».

Aseguró que «mienten cuando dijeron que si estaba probada la efectividad de la Lucha iban a sostenerla. Nadie del gobierno vino a ver los informes y encima amenazan con vender los aviones».

Acusó a Vargas Arizu y al gobierno de «destruir al agro, En 11 años de esta gestión provincial nunca hubo buenas noticias para el sector. En los últimos tres años se mantuvo el precio de la fruta y disminuyó el del vino para el sector primario» y agregó que «redujeron el INTA, hicieron desaparecer el IDR, eliminaron el Fondo para el otorgamiento de crédito blando y fomentaron cambios en el INV que ponen en peligro a la industria madre de la provincia».

Asimismo expresó que «al sector industrial también lo han afectado, de las pocas conserveras que quedaron y sobrevivieron a la década del 90 casi todas tienen problemas por la apertura de la importación».

Fuente: Info Ya