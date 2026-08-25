El intendente de 25 de Mayo de La Pampa, Leonel Monsalve, ya se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrolla una agenda de reuniones y gestiones vinculadas principalmente con la crítica situación de la Ruta Nacional 151.

El punto central de la agenda será una reunión que mantendrá este martes en las oficinas de Vialidad Nacional, donde planteará la problemática que atraviesa la ruta y, especialmente, el deteriorado tramo comprendido entre Puente Dique y el Cruce del Desierto.

La situación de este corredor vial genera preocupación por las dificultades para transitar y los riesgos que representa para quienes utilizan diariamente esta vía estratégica de comunicación entre La Pampa y Río Negro.

Además, Monsalve llevará el reclamo al Congreso de la Nación, donde tiene previsto plantear la problemática ante senadores y diputados nacionales, con el objetivo de impulsar respuestas y avanzar en soluciones para la recuperación de la ruta.

La agenda del intendente continuará durante los próximos días con distintas reuniones y gestiones relacionadas con la situación vial y las necesidades de la región.

La Ruta Nacional 151 vuelve a estar en el centro de las gestiones institucionales.