El balance interanual elaborado por ProMendoza refleja una fuerte tracción del volumen enviado al exterior, con incrementos sostenidos en productos agrícolas, manufacturas agropecuarias y energía. Se pasó de 570 millones de kilos a 668 millones. En dólares, creció de 736 millones a casi 838 millones.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones de la provincia de Mendoza consolidaron una trayectoria positiva al registrar un incremento de 17% en la cantidad de kilos comercializados al exterior, acompañado por un crecimiento de 14% en sus valores dólares FOB, en comparación con el mismo período correspondiente a 2025. En concreto, se pasó de unos 570 millones de kilos a 668 millones.

En dólares el periodo anterior fue de 736 millones a casi 838 millones de dólares ahora. Estos resultados surgen de un análisis elaborado por ProMendoza, utilizando como fuente oficial la información técnica provista por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el desglose por sectores, los productos primarios mostraron un comportamiento expansivo en volumen, cerrando el semestre con una suba de 17% en valor y un avance de 2% en su volumen. Al analizar el detalle fino de los bienes primarios, la miel encabezó las subas porcentuales al registrar un aumento de 78% en valor FOB y de 62% en volumen. Le siguieron de cerca las frutas de carozo, con incrementos de 63% en valor FOB y de 45% en kilos; las cebollas, con un alza de 52% en valor FOB y de 4% en volumen, y el ajo, un cultivo emblemático para la provincia, que consolidó una suba de 18% en valor FOB y de 25% en cantidad de kilos.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) mostraron una sólida recuperación general al registrar un crecimiento interanual de 8% en valores FOB y 22% en masa exportada. Dentro de este complejo agroindustrial, los jugos de frutas destacaron con un salto del 49% en valores FOB y 80% en kilos. Los duraznos conservados aportaron un crecimiento del 20% en FOB y del 16% en cantidad física. En tanto, la categoría de restos de residuos alimenticios y preparados para animales alcanzó un desempeño excepcional con un alza de 100% tanto en valor FOB como en peso. El vino, principal producto de la matriz exportadora mendocina, cerró la primera mitad del año con indicadores positivos al subir 5% en su valor FOB y 18% en el volumen de kilos despachados.

El rubro de combustible y energía sumó al balance general de la provincia al mantener una senda de crecimiento uniforme, registrando un aumento de 14% en sus valores FOB y de 16% en peso neto.

Finalmente, las manufacturas de origen industrial (MOI) experimentaron una contracción de 3% en su valor FOB y un retroceso de 23% en el volumen de kilos. Sin embargo, este sector presentó picos atípicos de alto impacto: las ventas al exterior de fundiciones de hierro y acero mostraron un ascenso de 66% en valor FOB y de 83% en cantidad de peso; mientras que las manufacturas de aparatos mecánicos anotaron una suba de 31% en FOB y de 22% en volumen. Asimismo, el conjunto de operaciones comerciales encuadradas normativamente bajo el régimen de secreto fiscal registró un incremento de 141% en su valor FOB y de 131% en la cantidad de kilos transportados.

Al respecto, la presidenta de la Unidad ProMendoza, Patricia Giménez, destacó que estos resultados ratifican el rumbo trazado en materia de comercio exterior: “Estamos convencidos de que vamos por el buen camino. Estos números no son casualidad, sino la consecuencia directa de un trabajo riguroso, profesional y coordinado. Los datos positivos que hoy presentamos nos demuestran que el esfuerzo diario que realizan nuestros empresarios para ganar mercados se ve respaldado por una estrategia pública articulada y sostenida desde el Gobierno de Mendoza”.

Giménez enfatizó el impacto de la agenda de herramientas de promoción comercial que lleva adelante la institución para vincular la oferta mendocina con compradores internacionales de primer nivel: “Desde ProMendoza trabajamos para generar oportunidades de negocio tangibles. Lo demostramos con acciones de alto impacto internacional como la llegada de Vinexpo Explorer a la provincia, que nos permitió traer al país a decenas de compradores y periodistas del sector vitivinícola global, y lo reforzamos ahora con la puesta en marcha de Mendoza Southern Food, una ronda inversa de negocios especialmente diseñada para potenciar a nuestras empresas de alimentos y bebidas”.