A pocas semanas del inicio de la cuarta edición de la Copa Tricolor, autoridades del Club Atlético 10 de Septiembre mantuvieron una reunión con el intendente Alejandro Molero para avanzar en distintos aspectos organizativos del tradicional torneo infantil de fútbol, que se disputará del 10 al 13 de septiembre.

La presidenta de la institución, Alicia González, destacó el encuentro y el respaldo recibido: “el acompañamiento del Municipio es muy importante para nosotros”, expresó, al tiempo que señaló que la organización se encuentra en la etapa final de preparación. “Estamos ya en las últimas dos semanas y trabajando a pleno. Venimos organizando esta copa desde hace varios meses”, agregó.

Para esta edición se espera la participación de más de 1.270 niños provenientes de distintos puntos del país, con delegaciones de San Rafael, San Luis, La Pampa, Malargüe, Neuquén y Río Negro, además de una posible representación de Chile. La organización estima la realización de alrededor de 208 partidos durante las cuatro jornadas de competencia.

La Copa Tricolor se ha consolidado como uno de los eventos deportivos infantiles más importantes de la región, generando además un importante movimiento turístico y comercial para General Alvear.