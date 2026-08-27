Un joven de 27 años resultó herido de arma de fuego en el cuello y permanece internado fuera de peligro, tras un violento episodio ocurrido en el barrio Costa del Atuel.

El hecho, que por el momento es investigado bajo la carátula de averiguación por abuso de arma, se registró en calle San Miguel Arcángel frente a calle Ibarra.

De acuerdo con la información policial, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una persona que había recibido un disparo y solicitaba la presencia de personal policial y una ambulancia.

Posteriormente, desde el hospital local se informó el ingreso de un joven, identificado con las iniciales S.S.S., de 27 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el cuello.

Personal de la Comisaría 14°, junto a autoridades judiciales, se trasladó hasta el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes. Allí se entrevistó a D.V.D., quien relató que se encontraba afuera de su vivienda junto a su hijo, S.V., cuando observaron pasar un automóvil conducido por S.S.S..

Según esta versión, se habría producido un intercambio de insultos y, posteriormente, el conductor habría regresado caminando con un cuchillo en la mano, arrojando escombros hacia la vivienda y exhibiendo el arma blanca.

Sin embargo, al ser entrevistado por los investigadores, S.S.S. brindó otra versión de lo ocurrido.

El joven manifestó que se encontraba junto a su esposa en la vivienda de su madre y que, al retirarse en su vehículo y recorrer aproximadamente 100 metros, habría sido interceptado por D.V.D., quien presuntamente le habría exigido que descendiera del automóvil, amenazándolo de muerte.

Siempre según el relato de la víctima, tras descender del vehículo se produjo una discusión y, en ese contexto, D.V.D. habría efectuado un disparo que impactó en su cuello.

El joven herido fue trasladado inicialmente por un vecino, R.O., hasta que, durante el trayecto, lograron interceptar una ambulancia que continuó con el traslado hacia el hospital.

En el centro asistencial fue examinado por profesionales médicos, quienes diagnosticaron una lesión de arma de fuego con un proyectil alojado en el cuello. El joven quedó internado en el Pabellón A y, según el último parte conocido, se encuentra estable, lúcido y no corre riesgo de vida.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se solicitó la participación de Policía de Investigaciones y Policía Científica. En el marco de la causa fueron aprehendidos S.V., de 26 años, D.V.D., de 62 años, y un adolescente identificado como T.A.A., de 15 años.

Además, personal de PDI realizó medidas en el domicilio de S.V., donde se secuestró un teléfono celular. También se ordenaron pericias sobre distintos elementos vinculados a la investigación y el secuestro de prendas de vestir de la víctima.

En cuanto al adolescente involucrado, se dispuso su restitución a su progenitor, al no registrar medidas pendientes.

La investigación continúa en manos de la Justicia para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el violento episodio y determinar las responsabilidades correspondientes.