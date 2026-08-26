El juez Daniel Rafecas delegó en la fiscalía federal la acción penal contra el empresario español Juan José Retamero Gómez, tras una denuncia de la cooperativa vitivinícola. La investigación abarca movimientos de fondos multimillonarios en bancos y un detallado perfil de las empresas del grupo, incluida la operadora minera Minas Argentinas.

En lo que representa un capítulo más de la interminable pelea judicial entre los exsocios y ahora enfrentados -la cooperativa vitivinícola Fecovita e Iberte-, los tribunales federales de Comodoro Py han decidido tomar cartas en una nueva denuncia. El Juez Federal Daniel Rafecas resolvió delegar formalmente en la Fiscalía Federal Nro. 1, a cargo de Ramiro González, la instrucción de la causa penal CFP 5435/2025 para investigar al empresario español Juan José Retamero Gómez –dueño de la mina Gualcamayo y apoderado legal de Iberte- y a su socio Guillermo Daniel García –ex presidente del INV- por presunto lavado de activos y balance falso.

El avance de esta causa penal en Buenos Aires agrega tensión a una disputa de proporciones gigantescas que ya lleva años tramitándose en la provincia de Mendoza. En este nuevo expediente, Retamero –dueño de Minas Argentinas S.A., la empresa operadora del yacimiento sanjuanino Gualcamayo- quedó en el centro de la escena bajo la lupa judicial por operaciones financieras sospechosas.

La denuncia de FECOVITA: cuentas bajo sospecha

La investigación penal se inició formalmente por una denuncia de la apoderada de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), Luciana Govoni. Según la presentación de la cooperativa que tiene en San Juan la bodega Resero, los denunciados habrían estructurado una alianza comercial con el exclusivo propósito de defraudar a la firma y canalizar fondos de origen dudoso.

De acuerdo con la hipótesis planteada en la acusación, la maniobra de lavado se ejecutaba mediante el ingreso de capitales al país a través del mecanismo de «contado con liquidación». Esos fondos en pesos eran imputados como supuestos aumentos de capital en las firmas locales. Posteriormente, los aumentos de capital se dejaban sin efecto para crear deudas artificiales entre empresas del mismo grupo económico, las cuales eran canceladas desde el extranjero mediante «nuevos fondos espurios». El ciclo finalizaba exigiendo el cobro de estas deudas en dólares a la cotización oficial para fugar las divisas.

El fiscal Ramiro González consideró necesario delimitar la pesquisa y requirió información de inteligencia a la Unidad de Información Financiera (UIF). Tras analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS), la fiscalía pidió levantar el secreto bancario y solicitó medidas de prueba clave sobre cuentas pertenecientes a la sociedad Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA). Los montos bajo análisis judicial en diferentes bancos del país resultan multimillonarios:

*Banco Galicia: Se investigan transferencias recibidas por $1.027.824.187 entre enero de 2022 y enero de 2023.

*Banco Macro: Se audita un ingreso por transferencia de $198.610.000 registrado únicamente en agosto de 2022.

*Banco Coinag: Están bajo análisis créditos por $957.928.557 y débitos por $785.518.436 entre agosto de 2022 y julio de 2023.

*Banco Supervielle: Se analizan depósitos de cheques de terceros por $354.752.241,83 y rescates de fondos comunes de inversión por $368.435.259,45 a fines de 2022.

Asimismo, el fiscal solicitó a la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) un informe completo de las fiscalizaciones y de las operaciones de comercio exterior de la firma EVISA, controlada por los denunciados.

El contraataque y los directivos procesados en Mendoza

Esta pelea judicial lleva años y cada vez se hace más intensa. La justicia de la provincia de Mendoza tramita desde 2023 investigaciones penales complejas donde los abogados de Retamero imputaron a los integrantes del Consejo de Administración de Fecovita.

La disputa se originó a finales de 2020, cuando Fecovita e Iberte sellaron un acuerdo para la exportación de vino y jugo concentrado de uva, que incluyó la conformación de la firma conjunta EVISA. Tras sucesivas desavenencias comerciales e incumplimientos contractuales, ambas partes firmaron una rescisión formal el 13 de octubre de 2022.

En dicho documento de desvinculación, Fecovita se obligó al pago de una deuda total de $3.515.622.630,20. Sin embargo, según la denuncia efectuada en Mendoza por Guillermo Daniel García (presidente de EVISA y apoderado de Iberte), las autoridades de la cooperativa ocultaron deliberadamente esta gigantesca deuda en sus Balances Generales del ejercicio 2021 y 2022.

Por este presunto ocultamiento de deuda en los balances la fiscalía de delitos económicos de Mendoza imputó formalmente por el delito de balance falso y defraudación por desbaratamiento de derechos acordados a la cúpula de Fecovita, integrada por su expresidente Eduardo Sancho, el secretario Rubén Panella y el tesorero Jorge David Irañeta.

Cautela judicial en Comodoro Py

Consciente de que ambas partes están utilizando el fuero penal como caja de resonancia de sus diferencias comerciales, la Justicia Federal de Buenos Aires ha decidido avanzar con extrema cautela. En su resolución del 11 de agosto de 2026, el juez Daniel Rafecas adoptó dos medidas clave: Una es que delegó formalmente el expediente a la órbita de la Fiscalía Federal Nro. 1 lo que permite acelerar la investigación bancaria y aduanera. La otra es que decidió mantener en suspenso el pedido formulado por los abogados de Fecovita para ser aceptados en el rol de «querellantes» (acusadores particulares).

Tanto el fiscal Ramiro González como el juez Rafecas coincidieron en que, dadas las «particularidades de las maniobras denunciadas» y el denso «entramado societario y contractual que vincula a los mismos», resulta indispensable recopilar e incorporar la prueba bancaria y fiscal antes de concederle a Fecovita un rol activo en la persecución penal de su exsocio.

Mientras tanto, la defensa de Juan José Retamero Gómez ya se encuentra formalmente constituida en los tribunales porteños, a cargo de los doctores Facundo Sarrabayrouse y Tomás Dakkache, quienes ya tienen pleno acceso al sistema digital de notificaciones judiciales para examinar las pruebas en reserva. La batalla legal en el estratégico sector vitivinícola y minero sanjuanino promete sumar nuevos episodios.